POL-RTK: +++ Randalierer trotz Widerstands festgenommen +++ Garagentor an Grundschule beschädigt +++ Sattelauflieger verloren +++

Bad Schwalbach (ots)

1. Randalierer trotz Widerstands festgenommen, Lorch am Rhein, Rheinstraße, Mittwoch, 21.02.2024, 13:30 Uhr

(wie) Die Polizei nahm am Mittwochnachmittag in Lorch einen aggressiven Randalierer trotz Widerstands fest. Gegen 13:30 Uhr erreichten die Polizei Notrufe, da ein Mann in der Rheinstraße einen Pkw mit einem Blumenkübel bewerfen würde. Außerdem werfe er Mülltonnen um und trete gegen Fahrzeuge, er sei nun in Richtung Innenstadt unterwegs. Mehrere Streifen eilten nach Lorch und trafen dort einige Anwohner an. Beschädigte Blumenkübel und Glas lagen auf der Straße. Etwas weiter entdeckte eine Streife den beschriebenen Mann und kontrollierte diesen. Der 33-Jährige war äußerst aggressiv und bespuckte einen Passanten. Danach bespuckte er eine Beamtin und schlug ihr ins Gesicht. Bei der folgenden Festnahme wehrte er sich erheblich. Ihm musste schließlich auch einen Spuckschutzhaube aufgesetzt werden. Während des Transports zur Polizeidienststelle bedrohte und beleidigte der 33-Jährige die Beamten fortwährend. Der Mann wurde in Gewahrsam genommen. Bisher geht die Polizei von einem Sachschaden an dem Pkw und den Blumenkübeln in Höhe von über 1.000 EUR aus. Hinweise zu dem Sachverhalt werden unter der Rufnummer 06722/ 9112-0 entgegengenommen.

2. Garagentor an Grundschule beschädigt, Kiedrich, Neue Heimat, Dienstag, 20.02.2024, 15:00 Uhr bis Mittwoch, 21.02.2024, 09:30 Uhr

(wie) Ein Unbekannter hat zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochvormittag ein Garagentor einer Grundschule in Kiedrich beschädigt. Der Täter trat in einem unbeobachteten Moment gegen das Tor auf dem Gelände der Schule in der Straße "Neue Heimat". Hierdurch wurde das Garagentor beschädigt, die Verankerung sogar nach innen gedrückt. Die sinnlose Gewalt führte zu einem Sachschaden in Höhe von circa 4.000 EUR. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0623/ 9090-0 entgegen.

Autobahnpolizei

1. Sattelauflieger verloren,

Idstein, Bundesautobahn 3, Mittwoch, 21.02.2024, 13:45 Uhr

(wie) Am Mittwochnachmittag ist auf der A 3 bei Idstein der Auflieger eines Sattelzuges bei voller Fahrt abgerissen. Ein 62-Jähriger befuhr mit einem Sattelzug die A 3 von Köln kommend in Richtung Frankfurt. In einer Steigung lösten sich aus bisher ungeklärter Ursache die Sicherungen der Sattelplatte und der Auflieger riss ab. Da die Bremsschläuche rissen, blockierten sofort alle Reifen des Aufliegers und dieser kam auf der rechten und mittleren Fahrspur zum Stehen. Die Zugmaschine blieb etwas weiter beschädigt auf dem Standstreifen stehen. Da der mit 24 Tonnen Granulat beladene Sattelauflieger nicht umgekippt war, konnte ein Abschleppunternehmen diesen unkompliziert von der Fahrbahn entfernen, trotzdem entstand ein Rückstau von fast zehn Kilometern Länge. Der Fahrer blieb unverletzt. Ob ein Schaden an der Fahrbahndecke entstanden ist, prüft nun die Autobahnmeisterei. Die Autobahnpolizei schätzt den Sachschaden auf über 10.000 EUR.

