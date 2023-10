Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Diebstahl eines Stemmhammers

Dörth (ots)

In dem Zeitraum zwischen Freitag dem 20.10.2023, 20:00 Uhr und Samstag dem 21.10.2023, 08:00 Uhr, kam es am Gemeindezentrum in Dörth zu einem Diebstahl eines Stemmhammers. Der Stemmhammer war fest an der Schaufel eines Baggers befestigt. Zeugen die den Vorgang beobachten konnten oder verdächtige Fahrzeuge in dem Zeitraum bemerkten, werden gebeten sich bei hiesiger Dienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell