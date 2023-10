POL-PDKO: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Vallendar (ots) - Am Dienstag, 17.10.23, um ca. 15.20 Uhr kam es in der Bus-Linie 8 im Bereich Vallendar (Rheinstraße/B42) zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen Fahrgästen. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, insbesondere eine männliche, erwachsene Person, die hierbei helfend eingeschritten ist und den Aggressor in seine Schranken gewiesen haben ...

mehr