POL-PDKO: Verbale Auseinandersetzung in Buslinie 8 - Zeugen gesucht

Andernach (ots) - In der Nacht vom 19.10.2023 auf 20.10.2023 kam es in Andernach, Straße Hammerweg zu einem Rollerdiebstahl. Dabei wurde ein brauner Roller der Marke Peugeot vom Parkplatz auf einer Verkehrsinsel entwendet. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sollen sich bitte bei der Polizeiinspektion Andernach melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Andernach Am Stadtgraben 19 56626 Andernach Telefon: 02632-9210 piandernach@polizei.rlp.de ...

