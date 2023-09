Landespolizeipräsidium Saarland

POL-SL: Tag der Polizei 2023 in Kirkel

Offizielle Eröffnung des Polizeizentrum Guy Lachmann

Saarbrücken/Kirkel (ots)

Am Sonntag, 17. September 2023, findet der diesjährige Tag der Polizei in Kirkel statt. Einen Tag lang öffnet die Polizei wieder ihre Pforten, um interessierten Besucherinnen und Besuchern einen Blick hinter die Kulissen der Arbeit der Polizei des Saarlandes zu ermöglichen.

In diesem Jahr findet der Tag der Polizei an einer besonderen Örtlichkeit, der neusten Liegenschaft der Polizei des Saarlandes - dem Guy-Lachmann-Polizeizentrum - in Kirkel statt. Innenminister Reinhold Jost wird das Zentrum an diesem Tag offiziell eröffnen.

Innenminister Reinhold Jost: "Ich freue mich sehr, Sie zur offiziellen Eröffnung des neuen Polizeizentrums "Guy Lachmann" einladen zu dürfen. Das neue Polizeizentrum ist ein wichtiger Meilenstein in der Weiterentwicklung unserer saarländischen Polizei. Lassen Sie uns gemeinsam einen wichtigen Schritt in eine sichere Zukunft gehen."

Flankiert wird die Eröffnung von einem bunten Rahmenprogramm. In der Zeit von 11:00 - 18:00 Uhr stehen die Kolleginnen und Kollegen des Landespolizeipräsidiums mit Vorführungen, Infoständen, Bühnenprogramm und vielem mehr für Jung und Alt zur Verfügung.

Weitere Highlights an diesem Tag:

- Fahrsimulator und Reaktionswand - Kinderbuchautoren & KIKO - Kinderschminken - Hüpfburgen - Ausstellung von Polizeifahrzeugen - Nachwuchswerbestand des Landespolizeipräsidiums - Präventionsstände (Enkeltrick & Co., Weißer Ring, Seniorensicherheitsberater) - Infostand Tatortgruppe "TOG" - Fotobox

Ein detaillierter Zeitplan der Veranstaltungen ist auf der Webseite des Landespolizeipräsidiums unter:

https://www.saarland.de/polizei/DE/home/_documents/Tag_der_Polizei_2023.html

abrufbar.

Original-Content von: Landespolizeipräsidium Saarland, übermittelt durch news aktuell