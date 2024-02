PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Ausgebremst und davongefahren +++ Unfallflucht auf Parkplatzgelände +++ Zeugensuche nach Unfallflucht

Bad Schwalbach (ots)

1. Ausgebremst und davongefahren,

Landesstraße 3026, bei Niedernhausen, Dienstag, 20.02.2024, 15.15 Uhr

(da)Der Fahrer eines blauen BMW hat am Dienstagnachmittag mehrfach einen anderen Verkehrsteilnehmer genötigt. Gegen 15.15 Uhr fuhr ein 29-Jähriger vom Niedernhausener Ortsteil Niederseelbach in Richtung Oberseelbach. Am dortigen Kreisverkehr schloss er auf einen neuwertigen 5er BMW mit Münchner Kennzeichen auf und beide fuhren auf die Landesstraße 3026 in Richtung Idstein. In Höhe des Ortseingangs Oberseelbach bremste der BMW-Fahrer offenbar grundlos zweimal stark ab, sodass der Hintermann in den Gegenverkehr ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Glücklicherweise kam in diesem Moment kein Fahrzeug entgegen. Der BMW flüchtete anschließend mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Idstein. Bei dem Fahrer des BMW soll es sich um einen etwa 35 bis 40 Jahre alten Mann mit mitteleuropäischem Erscheinungsbild gehandelt haben. Er wurde mit kurzen braunen Haaren und einem Dreitagebart beschrieben. Wem ist der 5er BMW mit Münchner Kennzeichen oder dessen Fahrer aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizeistation Idstein unter der Rufnummer (06126) 9394-0 entgegen.

2. Unfallflucht auf Parkplatzgelände,

Taunusstein-Wehen, Erlenmayerstraße, Montag, 19.02.2024, 11 Uhr bis 16.30 Uhr

(da)Auf einem Parkplatz in Taunusstein-Wehen wurde am Montag ein Auto beschädigt. Der Pkw, ein blauer Ford Fiesta, war zwischen 11 Uhr und 16.30 Uhr in der Erlenmayerstraße abgestellt. Als die Besitzerin zu ihrem Fiesta zurückkehrte, stellte sie fest, dass dieser an der linken Fahrzeugseite diverse Kratzer und Dellen aufwies, die auf einen Unfall hindeuteten. Der Schaden wird auf 1.500 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer (06124) 7078-0 zu melden.

3. Zeugensuche nach Unfallflucht,

Taunusstein-Bleidenstadt, Kellerskopfstraße, Donnerstag, 15.02.2024, 8 Uhr bis Montag, 19.02.2024, 16.30 Uhr

(da)Nach einer Unfallflucht in Taunusstein-Bleidenstadt ist die Polizei auf Zeugensuche. Zwischen Donnerstag und Montag parkte ein roter Peugeot in der Kellerskopfstraße. In dieser Zeit muss ein bislang unbekanntes Fahrzeug den Peugeot gestreift haben. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von circa 2.000 Euro. Die hierfür verantwortliche Person entfernte sich jedoch samt Auto von der Unfallstelle, ohne den Schaden der Polizei zu melden. Jetzt wird wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt. Hinweise werden unter der Telefonnummer (06128) 92021-0 entgegengenommen.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell