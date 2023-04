LPI-GTH: Kassiererin bedroht

Georgenthal (Landkreis Gotha) (ots) - Ein 47-jähriger Fahrer eines VW befuhr gestern Nachmittag die L1026 aus Richtung Leina und bog nach links in Richtung Emleben ab. Gleichzeitig fuhr ein 63-jähriger Fahrer eines Suzuki von Richtung Emleben in Richtung Schönau vor dem Walde. Hierbei kam es zur frontalen Kollision der Verkehrsteilnehmer. Beide Fahrzeugführer verletzten sich dabei leicht und wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die PKW wurden bei dem Zusammenstoß ...

