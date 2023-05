Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Neue Treter nicht bezahlt

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Ein Ladendieb ging einem am Montag einem Detektiv ins Netz. Der 24-Jährige war in einem Warenhaus in der Rodaer Straße in Hermsdorf unterwegs. Hier erblickte er neues Schuhwerk für 120,- Euro und verstaute dieses in einen mitgeführten Rucksack. Beim Passieren des Kassenbereichs jedoch ließ er den Bezahlwillen vermissen, woraufhin er vom Detektiv angesprochen wurde. Die hinzugerufenen Beamten fertigten die fällige Anzeige und übergaben die Schuhe wieder dem Markt.

