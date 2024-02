Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Verunreinigung und exhibitionistische Handlung im Zug nach Metzingen

Tübingen/Metzingen (ots)

Tübingen/Metzingen: Am vergangenen Freitag (23.02.2024) verunreinigte ein 39 Jahre alter Mann zunächst den Bereich seines Sitzplatzes und manipulierte anschließend an seinem Geschlechtsteil. Ersten Erkenntnissen zufolge, ereignete sich die Tat gegen 18:45 Uhr in dem Metropolexpress von Stuttgart in Richtung Tübingen. Hier soll der 39 Jahre alte Mann offenbar zunächst brennende Streichhölzer und Papierschnipsel in den Mülleimer im Bereich seines Sitzplatzes geworfen haben. Anschließend manipulierte er augenscheinlich an seinem Geschlechtsteil, nachdem er wohl seine Hose heruntergelassen hatte. Eine Zugbegleiterin des Zuges informierte die Bundespolizei Tübingen über den Sachverhalt. Dem mutmaßlichen Täter gelang es zunächst den Zug am Haltepunkt Metzingen unerkannt zu verlassen, er konnte aber zu einem späteren Zeitpunkt anhand der Personenbeschreibung durch die Landespolizei im Stadtgebiet Metzingen festgestellt werden. Gegen den 39-Jährigen deutschen Staatsangehörigen wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der im Raum stehenden exhibitionistischen Handlung eingeleitet.

