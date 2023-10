Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kleinkraftrad rutscht gegen PKW - Fahrer schwer verletzt

Viersen (ots)

Am Freitag kam es gegen 13:20 Uhr auf der Bebericher Straße in Viersen zu einem Verkehrsunfall mit einem Schwerverletzten. Ein 49 Jahre alter Fahrer eines Kleinkraftrades aus Schwalmtal verlor vermutlich bei einem Bremsmanöver die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er rutschte mit seinem Roller in den vor ihm befindlichen PKW einer 33jährigen Viersenerin. Der Zweiradfahrer verletzte sich dabei schwer und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. /tk (1028)

