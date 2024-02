Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 45 Jahre alter Mann schlägt 16-jährigen Reisenden

Ulm/ Herrlingen (ots)

Ulm/Herrlingen: Am vergangenen Freitag (23.02.2024) kam es auf der Fahrt mit dem Regionalexpress von Ulm in Richtung Herrlingen zu einem Angriff auf eine Gruppe Jugendlicher durch einen 45 Jahre alten Mann. Ersten Informationen zufolge, ereignete sich der Vorfall gegen 16:30 Uhr kurz vor dem Haltepunkt Herrlingen. Hier soll der 45 Jahre alte deutsche Staatsangehörige auf eine Gruppe Jugendlicher zugegangen und sie offenbar grundlos beschimpft haben. Laut Zeugenaussagen drohte der augenscheinlich alkoholisierte Tatverdächtige einem der Jugendlichen verbal Schläge an und schlug einem anderen unvermittelt mit der Faust gegen die Stirn. Nur durch das couragierte Einschreiten weiterer Reisender, unter deren sich auch ein Bundespolizist befand, welcher privat mit dem Zug unterwegs war, konnte die Situation beruhigt werden. Alarmierte Kräfte der Bundespolizei stellten den mutmaßlichen Täter und die Geschädigten am Haltepunkt Herrlingen fest. Weil der Angreifer nicht mehr in der Lage war, seinen Weg eigenständig fortzusetzen, wurde er in die Räumlichkeiten der Bundespolizei Ulm gebracht. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,98 Promille. Der Mann muss nun mit einem Strafverfahren, u.a. wegen des Verdachts der Körperverletzung rechnen.

