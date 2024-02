Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zeugen und mögliche Geschädigte gesucht: 36-Jähriger leistet Widerstand

Stuttgart (ots)

Nachdem ein 36-Jähriger in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag mehrere Reisende und Bahnmitarbeitende am Stuttgarter Hauptbahnhof beleidigt hatte, leistete er mehrfach Widerstand gegen die Maßnahmen der Bundespolizei. Der deutsche Staatsangehörige soll am 21.02.2024 gegen 23:45 Uhr zunächst mehrere Reisende am Querbahnsteig des Hauptbahnhofes belästigt und diese teilweise auch beleidigt haben. Nachdem er zudem offenbar zwei Mitarbeitende eines Eisenbahnverkehrsunternehmens am Bahnsteig 6 beleidigt hatte, bestieg er wohl den dort wartenden Regionalzug in Richtung Pforzheim. Alarmierte Einsatzkräfte der Bundespolizei konnten den 36-Jährigen, welcher vom Zugbegleiter inzwischen von der Fahrt ausgeschlossen worden war, gegen 00:10 Uhr (22.02.2024) noch im Zug antreffen. Nachdem der unkooperative Mann sich der Streife mit einer Flasche in der Hand in aggressiver Art und Weise genähert hatte, wurde er durch die Beamten zu Boden gebracht und gefesselt. Anschließend musste der Beschuldigte, welcher sich vehement gegen die Maßnahmen wehrte, mit Hilfe weiterer Einsatzkräfte gefesselt aus dem Zug zum Dienstfahrzeug getragen und mit diesem in die Dienststelle verbracht werden. Auch dort leistete der mit über 1,8 Promille alkoholisierte Mann weiterhin Widerstand und verblieb die Nacht über im Gewahrsam der Bundespolizei. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen des Verdachts des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und der Beleidigung ermittelt. Zeugen und mögliche Geschädigte werden gebeten, sich unter der Rufnummer +49 711 87035 0 zu melden.

