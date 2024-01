POL-EL: Nordhorn - Fahrzeug durch Zaun gefahren - Zeugen gesucht

Bawinkel (ots) - Zwischen dem 26. November 2023 und dem 20. Januar 2024 haben bislang unbekannte Täter einen öffentlich zugänglichen Defibrillator beim Sportlerheim, an der Straße Am Sportplatz, in Bawinkel mutwillig zerstört. Vermutlich wurde der Defibrillator durch Pyrotechnik beschädigt. Dabei wurde das Gerät so stark beschädigt, dass dieser derzeit nicht genutzt werden kann. Es entstand ein Sachschaden in ...

