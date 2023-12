Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Zwei Demonstrationen in Koblenz endeten ohne besondere Vorkommnisse

Koblenz (ots)

Für den heutigen Sonntag, 17. Dezember 2023, wurden im Bereich der Koblenzer Innenstadt zwei Versammlungen zum Thema "Nah-Ost-Konflikt" angemeldet. Der Aufzug mit dem Thema "Situation in Gaza", an dem ca. 100 Personen teilnahmen, startete nach der Auftaktkundgebung gegen 14 Uhr an der Herz-Jesu- Kirche und zog durch die Innenstadt bin zum Deutschen Eck, wo die Abschlusskundgebung stattfand. Des Weiteren wurde eine zeitgleich stattfindende Gegendemonstration am Reichenspergerplatz angemeldet, an der ca. 10 Personen teilnahmen. Bereits im Vorfeld hatten die beiden Veranstalter gegenüber der Veranstaltungsbehörde sowie gegenüber der Polizei signalisiert, sich an die Auflagen zu halten und von Provokationen abzusehen. Die beiden Veranstaltungen verliefen friedlich und ohne besondere Vorkommnisse.

