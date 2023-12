POL-PPKO: Eigentümer/-in verlorener Tasche mit Münzgeld gesucht!

Koblenz (ots) - Am Dienstag, den 24.10.2023 kam es gegen 11:30 Uhr zu einem Ladendiebstahl im Drogeriemarkt Müller am Altlöhrtor in Koblenz. Die zwei unbekannten männlichen Täter entwendeten dort insgesamt drei Parfüme im Wert von etwa 900 Euro. Lichtbilder der Täter sind in unserem Fahndungsportal hinterlegt: https://s.rlp.de/I5c6Z Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Koblenz 1: pikoblenz1@polizei.rlp.de; ...

mehr