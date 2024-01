POL-EL: Papenburg - 82-Jähriger in Gegenverkehr geraten - Geschädigte gesucht

Schüttorf (ots) - In Schüttorf sind am Dienstag zwischen 14.30 und 18.30 Uhr bislang unbekannte Täter in am Zebelinger Weg in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Sie durchsuchten sämtliche Räume und entwendeten Schmuck. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Schüttorf unter der Rufnummer 05923/994380 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

