Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - E-Bike gestohlen

Bad Bentheim (ots)

Am Mittwoch kam es in der Zeit zwischen 17:00 Uhr und 22:00 Uhr zu einem Diebstahl eines E-Bikes der Marke Gazelle an der Straße Am Markt in Schüttorf. Das E-Bike befand sich verschlossen im Bereich des Marktes zur Windstraße. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Bentheim unter der Tel. 5922 77660-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell