Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 27-Jähriger mit entwendeten Rucksäcken festgestellt

Ulm (ots)

Am gestrigen Mittwoch (21.02.2024) konnten Einsatzkräfte der Bundespolizei einen 27-Jährigen am Ulmer Hauptbahnhof mit zwei zuvor entwendeten Rucksäcken antreffen und auf die Dienststelle verbringen. Gegen 01:15 Uhr meldeten Mitarbeitende der Deutschen Bahn einen offenbar alkoholisierten Mann am Ulmer Hauptbahnhof, welcher sich wohl stark schwankend am Bahnsteig 5a in der Nähe der Gleise aufhalte. Eine alarmierte Streife der Bundespolizei konnte daraufhin einen 27 Jahre alten türkischen Staatsangehörigen am besagtem Bahnsteig antreffen, als dieser gerade zwei Rucksäcke durchsuchte. Nachdem die Beamten festgestellt hatten, dass die Rucksäcke zuvor offenbar einer 59 Jahre alten Frau entwendet worden waren, unterzogen sie den mit über 1,5 Promille alkoholisierten Mann, gegen welchen zudem ein Hausverbot für den Hauptbahnhof besteht, einer polizeilichen Kontrolle und verbrachten ihn anschließend auf das Bundespolizeirevier Ulm. Den Beschuldigten erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls und des Hausfriedensbruchs.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell