Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Reisende sexuell belästigt - Zeugen gesucht;

Ulm/Stuttgart (ots)

Ulm/Stuttgart: Zu einer sexuellen Belästigung gegenüber zweier Reisenden ist es am vergangenen Freitag (16.02.2024) bei dem Einstieg in einen Regionalzug in Richtung Stuttgart gekommen. Der Unbekannte, bei welchem es sich um einen circa 65 Jahre alten, kräftigen Mann mit grauem Oberlippenbart, osteuropäischem Erscheinungsbild und grauen Haaren handeln soll, fuhr bisherigen Informationen zufolge am Freitag gegen 17:00 Uhr gemeinsam mit seiner Familie mit der Regionalbahn von Ulm in Richtung Stuttgart. Bei dem Einstieg in den Zug belästigte der mutmaßliche Täter nacheinander offenbar zwei 16-jährige Jugendliche, indem er ihnen wohl sehr nahe kam und sie jeweils im Bereich ihres Gesäßes berührte. Laut aktuellen Erkenntnissen wurde der Vorfall durch zwei Reisende beobachtet. Einer der beiden Reisenden verständigte in einer couragierten Art und Weise sowohl die Bundespolizei, als auch das vor Ort anwesende Zugpersonal über diesen Sachverhalt. Die Zugbegleiterin schloss den Tatverdächtigen und seine Familie am Bahnhof Geislingen (Steige) von der Weiterfahrt des Zuges aus. Eine Streife der Bundespolizei konnte beide Geschädigte in Stuttgart am Hauptbahnhof antreffen und alle polizeilichen Maßnahmen durchführen. Der mutmaßliche Täter konnte den Bahnhof Geislingen unerkannt verlassen. Zeugen, insbesondere der bisher unbekannte Reisende und auch mögliche weitere Geschädigte, werden gebeten, sich bei der wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung ermittelnden Bundespolizei Stuttgart unter der Rufnummer +49 711 87035 0 zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell