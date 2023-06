Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Großer Blaulichttag in Boppard - Save the Date!

Boppard (ots)

Was lange währt, wird endlich gut: viel Mühe, Schweiß und Arbeit steckten die Verantwortlichen in die Organisation eines der größten Blaulichtfeste unserer Region. Das Ergebnis kann sich nach monatelanger Vorbereitung sehen lassen: der Blaulichttag in Boppard steht.

Die Verantwortlichen - das sind die Polizei Boppard sowie ebenfalls ortsansässige Feuerwehr, THW, DLRG und DRK haben für Groß und Klein ein abwechslungsreiches, spannendes und vielfältiges Programm vorbereitet.

An diesem Tag gibt euch die Blaulichtfamilie einen Einblick in die spannende und wichtige Arbeit der Lebensretter, den man sonst nur selten bekommt.

Einige der Highlights können wir bereits jetzt verraten:

Die Polizei stellt neben dem Überschlags- sowie Motorradsimulator auch ihre Fahrzeuge, Polizeiboote und den Wasserwerfer aus. Der Phantombildzeichner zeigt seine außergewöhnlichen Fähigkeiten, während die Kleinen zu Kinderkommissaren ausgebildet werden und unsere Diensthunde ihr Können präsentieren.

Das Technische Hilfswerk hat neben seinem Brennschneider auch den Gerätekraftwagen vorbereitet, wo ein Suchspiel die Kleinen oder Junggebliebenen herausfordern wird.

Nicht nur die Sonne bringt die Teilnehmer an diesem Tag zum brutzeln. Heiß wird es auch, wenn die Feuerwehr einen Brand simuliert und diverse Formen ihrer Rettung demonstriert.

Die ersehnte Abkühlung bringt danach ein Spaziergang am Wasser, wo das DLRG samt Boot und Raft vertreten sein wird und eine Strömungsrettung durchführt.

Nicht zuletzt könnt ihr euch beim Erste-Hilfe-Parcours des Deutschen Roten Kreuz nochmal ins Gedächtnis rufen, wie ihr im Notfall richtig handelt.

Noch immer nicht genug? Dann kommt zum Blaulichttag in Boppard und freut euch auf viele weitere Highlights.

Wann? Am 09. Juli 2023, 11 - 18 Uhr

Wo? Markplatz und Rheinanlagen in Boppard

Die Blaulichtfamilie freut sich auf euren Besuch!

