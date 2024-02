Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 21-Jähriger bespuckt Zugbegleiter

Stuttgart (ots)

Stuttgart: Ein Reisender hat am vergangenen Samstag (17.02.2024) einen Mitarbeiter der Deutschen Bahn am Stuttgarter Hauptbahnhof bedroht und bespuckt. Der 21-jährige afghanische Staatsangehörige fuhr in der Nacht von Freitag auf Samstag zunächst mit einem ICE von Hamburg in Richtung Stuttgart. Nach der Ankunft des Fernzuges am Bahnsteig 16 musste der Reisende wohl zunächst durch den Zugbegleiter geweckt werden, woraufhin der junge Mann offenbar umgehend aggressiv reagierte. Der 32 Jahre alte Mitarbeiter der Deutschen Bahn teilte dem 21-Jährigen mehrfach mit, dass der Zug in Stuttgart enden würde und er daher aussteigen müsse. Nachdem der Reisende den Zug schließlich gegen 00:50 Uhr verlassen hatte, soll er sich zu dem Zugbegleiter umgedreht, diesen mehrfach beleidigt und bedroht und schließlich sogar zweimal angespuckt haben. Anschließend entfernte sich der Beschuldigte in Richtung Querbahnsteig, konnte jedoch wenig später von zwei alarmierten Streifen der Bundespolizei angetroffen und einer Kontrolle unterzogen werden. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts der Beleidigung und Bedrohung ermittelt.

