Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Jugendliche attackiert

Böblingen (ots)

Böblingen: Zu einem körperlichen Angriff auf zwei Jugendliche ist es am vergangenen Freitagabend (16.02.2024) am Böblinger Bahnhof gekommen. Bisherigen Informationen zufolge soll ein bislang unbekannter Täter gegen 18:30 Uhr zunächst einen 15-Jährigen am Bahnsteig 2/3 von hinten angesprungen und ihm anschließend Pfefferspray in das Gesicht gesprüht haben. Laut aktuellen Erkenntnissen traf der Täter hierbei auch den 16-jährigen Begleiter des Geschädigten mit dem Pfefferspray an dessen Oberteil. Anschließend flüchtete der Unbekannte offenbar aus dem Bahnhof. Ein alarmierter Rettungswagen versorgte den leicht verletzten 15-Jährigen, eine umgehend eingeleitete Fahndung verlief ohne Feststellungen. Gegen den Täter ermittelt nun die Bundespolizei wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.

