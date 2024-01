POL-KS: Zeugen von Handtaschenraub in Goethestraße gesucht

Kassel (ots) - Kassel-Niederzwehren: Ein Fahndungserfolg ist der Polizei in der Nacht zum heutigen Dienstag nach mehreren Kellereinbrüchen in einem Mehrparteienhaus im Kasseler Stadtteil Niederzwehren gelungen. Ein Anwohner war gegen 00:30 Uhr durch verdächtige Geräusche in dem Haus in der ...

mehr