Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Reisender beleidigt und bedroht Zugpersonal

Waiblingen (ots)

Zu mehreren Beleidigungen und Bedrohungen gegenüber Mitarbeitern der Deutschen Bahn durch einen 49-Jährigen ist es am gestrigen Donnerstag (15.02.2024) am Waiblinger Bahnhof gekommen. Bisherigen Informationen zufolge fuhr der türkische Staatsangehörige am gestrigen Nachmittag gegen 17:20 Uhr zunächst mit einer S-Bahn von Schorndorf in Richtung Waiblingen, offenbar ohne über hierfür das erforderliche Ticket zu verfügen. Nachdem er hierauf wohl von drei 24 bis 57 Jahre alten Mitarbeitern der Deutschen Bahn angesprochen wurde, soll er diese nach dem Ausstieg am Waiblinger Bahnhof mehrfach verbal beleidigt und bedroht haben. Der polizeibekannte Beschuldigte muss nun mit einem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Beleidigung, Bedrohung und des Erschleichens von Leistungen rechnen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell