Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Fahrgast beleidigt Einsatzkräfte

Stuttgart (ots)

Am gestrigen Abend (13.02.2024) belästigte ein im Zug rauchender 52-Jähriger zunächst die Zugbegleiterin eines ICEs und beleidigte anschließend die alarmierten Einsatzkräfte der Bundespolizei. Der deutsche Staatsangehörige war am gestrigen Dienstag gegen 19:45 Uhr zunächst mit einem Fernzug von Ulm in Richtung Stuttgart gefahren. Während der Fahrt verstieß der 52-Jährige wohl nicht nur gegen das im Zug geltende Rauchverbot, sondern belästigte offenbar zudem andere Fahrgäste, sowie die Zugbegleiterin des ICEs, weshalb er den Zug beim Halt am Stuttgarter Hauptbahnhof verlassen sollte. Aufgrund seines Verhaltens informierte die DB-Mitarbeiterin die Bundespolizei, welche den Mann in Stuttgart aus dem ICE begleitete. Hierbei trat der im Landkreis Ravensburg lebende 52-Jährige durchgehend aggressiv gegenüber der Streife auf und beleidigte diese mehrfach verbal. Daher wird gegen ihn nun wegen des Verdachts der Beleidigung ermittelt.

