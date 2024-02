Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Unbekannte attackieren Reisenden

Gundelsheim/Heilbronn (ots)

Drei bislang unbekannte Täter haben am Dienstagabend (13.02.2024) einen 44 Jahre alten Reisenden am Bahnhof in Gundelsheim attackiert. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde der Reisende gegen 19:00 Uhr am Bahnhof zunächst verbal von den Unbekannten angegangen. Im weiteren Verlauf sollen die mutmaßlichen Täter den 44-Jährigen geschlagen haben. Die Auseinandersetzung verlagerte sich anschließend offenbar in eine S-Bahn der Linie S41 in Richtung Hauptbahnhof Heilbronn, in welcher der Reisende wohl weiterhin verbal und körperlich angegangen wurde. Noch vor Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte flüchteten die drei unbekannten Täter, bei denen es sich um etwa 16-jährige Jugendliche gehandelt haben soll, in unbekannte Richtung. Einer von ihnen trug offenbar eine weiße Cap, ein anderer eine graue Jacke. Nach bisherigem Kenntnisstand wurde der 44 Jahre alte Mann durch die Schläge leicht verletzt. Die Bundespolizei ermittelt nun in diesem Vorfall und nimmt sachdienliche Hinweise zur Tat oder den Tätern unter der Rufnummer +49711870350 entgegen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell