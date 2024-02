Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Reisender von Unbekannten geschlagen

Wendlingen(Neckar) (ots)

Nachdem ein 26 Jahre alter Reisender am Samstagabend (10.02.2024) am Bahnhof in Wendlingen (Neckar) einen bislang unbekannten Mann nach einem Feuerzeug gefragt hat, wurde er von diesem ins Gesicht geschlagen. Ersten Erkenntnissen zufolge stieg der 26-Jährige mit seinen drei Begleiterinnen im Alter von 24 und 29 Jahren gegen 18:30 Uhr am Bahnhof in Wendlingen aus der S-Bahn der Linie S1 aus und fragte den Unbekannten nach einem Feuerzeug für seine Zigarette. Der Unbekannte, welcher in Begleitung von drei männlichen Personen sowie einer Frau war, soll ihn daraufhin unvermittelt mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Im weiteren Verlauf schlugen nach derzeitigem Kenntnisstand alle vier männlichen Unbekannten auf den 26-Jährigen ein. Nachdem die drei Begleiterinnen ihm offenbar zur Hilfe eilten, wurden wohl auch sie von den Schlägen getroffen. Während die drei Mittäter in unbekannte Richtung geflüchtet sein sollen, stieg der mutmaßliche Täter zusammen mit seiner Begleiterin in einen Zug in Richtung Nürtingen ein. Bei ihm soll es sich um einen Mann mit kurzen braunen Haaren und Bart handeln. Zur Tatzeit trug er offenbar ein kariertes Hemd und rote Hosenträger. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern durch alarmierte Einsatzkräfte verlief ohne Ergebnis. Durch den Vorfall wurden der 26-Jährige und seine Begleiterinnen offenbar leicht verletzt. Die Bundespolizei Stuttgart ermittelt nun in diesem Vorfall und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer +49711870350 entgegen.

