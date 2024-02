Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Unbekannte Gruppe attackiert 20-Jährigen mit Bierflasche

Bietigheim-Bissingen (ots)

. Eine bislang unbekannte vierköpfige Personengruppe hat am späten Sonntagabend (11.02.2024) am Bahnhof in Bietigheim-Bissingen eine Gruppe von fünf Personen attackiert. Ersten Erkenntnissen zufolge befanden sich beide Personengruppen gegen 23:30 Uhr in einem Bus in Richtung Bahnhof. Nachdem sich die fünfköpfige Gruppe um einen 20-Jährigen zum Bahnsteig 10 begab, folgte die unbekannte Personengruppe ihnen offenbar. Kurz darauf schlug ein mutmaßlicher Täter dem 20 Jahre alten Mann wohl eine Bierflasche auf den Kopf, sodass dieser zu Boden ging und kurzzeitig bewusstlos war. Ein weiterer unbekannter Täter soll dem 22-jährigen Begleiter mit einem Stock auf den Arm geschlagen haben, während eine dritte Person die Gruppe mit einem vorgezeigten Messer bedrohte. Anschließend flüchteten die mutmaßlichen Täter in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung durch alarmierte Beamte der Landespolizei verlief ohne Ergebnis. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde der 20-Jährige durch den Vorfall schwer, sein 22-jähriger Begleiter leicht verletzt. Laut Zeugen soll es sich bei den Unbekannten um Männer mit südländischem Erscheinungsbild gehandelt haben, wobei einer mit einer hellen Jacke bekleidet gewesen sein soll, während die drei anderen offenbar dunkle Kleidung trugen. Einer von ihnen war wohl mit einer schwarzen Cap, ein anderer mit einer sogenannten Schiebermütze bekleidet. Die Bundespolizei Stuttgart ermittelt nun in dem Vorfall und nimmt sachdienliche Hinweise zur Tat oder den mutmaßlichen Tätern unter der Rufnummer +49711870350 entgegen.

