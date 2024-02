Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Diebesgut bei 38-Jährigen aufgefunden

Stuttgart (ots)

Zwei zuvor entwendete Flaschen Alkohol konnte eine Streife der Bundespolizei am gestrigen Abend (11.02.2024) bei einem 38-Jährigen am Stuttgarter Hauptbahnhof auffinden. Gegen 21:45 Uhr hatte eine Mitarbeiterin der Deutschen Bahn einen Mann gemeldet, welcher offenbar Reisende am Querbahnsteig belästigte und zuvor zwei alkoholische Getränkeflaschen aus einem Geschäft am Querbahnsteig entwendet haben soll. Eine alarmierte Streife konnte den 38 Jahre alten rumänische Staatsangehörigen kurze Zeit später noch am Querbahnsteig antreffen und einer Kontrolle unterziehen. Hierbei fanden die Einsatzkräfte auch die offenbar zuvor entwendeten Flaschen auf. Gegen den mit über 2,4 Promille alkoholisierten Mann ermittelt nun die Bundespolizei wegen des Verdachts des Diebstahls.

