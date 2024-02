BPOLI S: 32-Jähriger bedroht und beleidigt Einsatzkräfte

Kirchheim (Teck) (ots) - Am gestrigen Donnerstagabend (08.02.2024) kam es am Bahnhof Kirchhheim (Teck) zu einem aktuell noch unklaren Sachverhalt zwischen zwei Personen. Die Bundespolizeiinspektion Stuttgart wurde am gestrigen Tag auf einen Sachverhalt am Bahnhof Kirchheim (Teck) aufmerksam. Hierbei soll es bisherigen Ermittlungen zufolge gegen 20:18 Uhr zu einem Vorfall zwischen einem Mann und einer Frau gekommen sein, ...

mehr