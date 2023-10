Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Feuer auf Terrasse ausgebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Hedelfingen (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache ist in der Nacht zum Donnerstag (12.10.2023) auf einer Terrasse eines Mehrfamilienhauses an den Otto-Hirsch-Brücken ein Feuer ausgebrochen. Ein Passant bemerkte das Feuer gegen 01.00 Uhr, als es bereits auf die Fassade übergriff und das Glas der Terrassentür zerbarst und alarmierte die Feuerwehr, die das Feuer löschte. Der Schaden beläuft sich ersten Ermittlungen zufolge auf mehrere Zehntausend Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell