Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Raub - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Während eines Streitgesprächs am Samstagabend (22.04.2023) gegen 21.17 Uhr in der Lautenschlagerstraße wegen einer angeblichen Notdurftverrichtung eines 48-Jährigen, streckte ein unbekannter Mann den Geschädigten mit drei Faustschlägen zu Boden. Dort trat der Unbekannte noch drei bis vier Mal mit den Füßen gegen den Kopf des Opfers. In der Folge entwendete der Täter aus der Hosentasche des Geschädigten dessen Geldbörse mit 170 Euro Bargeld. Das Opfer erlitt Verletzungen am Kopf und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Täter wird folgendermaßen beschrieben: 180 cm, schlanke Statur, dunkle Jeans, schwarzes Oberteil mit Kapuze, dunkle Schuhe. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell