POL-PDPS: B 10/Fahren unter Drogeneinfluss

Pirmasens (ots) - Am 23.03.23, gegen 02:52 Uhr wurde durch aufmerksame Bürger über Notruf ein Einbruch in ein Geschäft in der Hauptstraße gemeldet. Vor dem Eintreffen der Polizei flüchtete der Täter aus dem Geschäft in Richtung Landauer Straße. Am Tatort konnte festgestellt werden, dass die Schaufensterscheibe eingeschlagen und die Kasse aufgebrochen wurde. Infolge der sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung ...

mehr