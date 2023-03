Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Täter nach Einbruch in ein Geschäft festgenommen

Pirmasens (ots)

Am 23.03.23, gegen 02:52 Uhr wurde durch aufmerksame Bürger über Notruf ein Einbruch in ein Geschäft in der Hauptstraße gemeldet. Vor dem Eintreffen der Polizei flüchtete der Täter aus dem Geschäft in Richtung Landauer Straße. Am Tatort konnte festgestellt werden, dass die Schaufensterscheibe eingeschlagen und die Kasse aufgebrochen wurde. Infolge der sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung konnte der Täter in Tatortnähe festgenommen werden. Der Beschuldigte räumte die Tat ein. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann wieder auf freien Fuß gesetzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 1500 Euro.

