Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Bundespolizei sucht Zeugen - Zugbegleiterin attackiert

Osterburken (ots)

Ein bislang unbekannter Mann hat am Samstagabend (10.02.2024) in einem Zug zwischen Würzburg und Stuttgart eine 36-jährige Zugbegleiterin attackiert. Ersten Erkenntnissen zufolge schloss sich der Unbekannte gegen 19:45 Uhr in der Zugtoilette ein, als die Zugbegleiterin seinen Fahrschein kontrollieren wollte. Nachdem die 36-Jährige die Tür aufsperrte, soll der Mann sie gegen die Brust geschlagen, gezwickt sowie an ihrem Schal gezogen haben. Daraufhin wurde er beim Halt am Bahnhof in Osterburken von der Weiterfahrt ausgeschlossen. Kurz bevor der Zug weiterfuhr, öffnete der unbekannte Mann bisherigen Informationen zufolge nochmals die Zugtüre und trat der 36 Jahre alten Frau offenbar in den Bauch. Eine alarmierte Streife der Bundespolizei Stuttgart kümmerte sich zunächst beim Halt in Stuttgart um die Zugbegleiterin. Durch den Vorfall wurde sie augenscheinlich nicht verletzt, begab sich aber aufgrund leichter Schmerzen in ein Krankenhaus. Bei dem unbekannten Täter soll es sich um einen 180cm bis 185cm großen Mann gehandelt haben, der zur Tatzeit offenbar eine helle Jacke, eine helle Hose, sowie helle Schuhe trug. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +49711870350 zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell