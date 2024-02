Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 65-Jähriger bei Diebstahl ertappt

Ulm/Stuttgart (ots)

Aufmerksame Zeugen haben am gestrigen Donnerstagmorgen (15.02.2024) einen 65-Jährigen bei einem Diebstahl auf frischer Tat ertappt. Der deutsche Staatsangehörige soll gegen 08:00 Uhr in einem Fernzug auf der Fahrt von Ulm in Richtung Stuttgart zunächst einer 35 Jahre alten Reisenden den Rucksack entwendet und sich anschließend von dieser entfernt haben. Aufmerksame Zeugen konnten den Vorfall jedoch offenbar beobachten und informierten die Geschädigte über den Sachverhalt. Diese sprach daraufhin wohl den Täter gemeinsam mit weiteren Reisenden an, woraufhin dieser den entwendeten Rucksack zurückgegeben haben soll. Alarmierte Einsatzkräfte der Bundespolizei konnten den 65-Jährigen, welcher zudem über keine gültige Fahrkarte verfügte, beim Halt des ICEs am Stuttgarter Hauptbahnhof feststellen und auf die Dienststelle verbringen. In diesem Zusammenhang wird daraufhin gewiesen, Gegenstände wie Koffer, Rucksäcke oder Taschen nie unbeaufsichtigt zu lassen und EC- und Kreditkarten, Bargeld und Mobiltelefone am Körper verteilt mit sich zu führen.

