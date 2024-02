Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Gestohlenes Smartphone aufgefunden

Zuffenhausen (ots)

Zuffenhausen: Am Sonntag (18.02.2024) konnten Einsatzkräfte ein gestohlenes Smartphone bei einem 29-Jährigen am Zuffenhausener Bahnhof auffinden. Gegen 23:30 Uhr nahm eine Streife der Bundespolizei eine verbale Streitigkeit zwischen zwei Männern am Zuffenhausener Bahnhof wahr und durch ein besonnenes Eingreifen eine weitere Eskalation verhindern. Bei der anschließenden polizeilichen Kontrolle konnten die Beamtinnen und Beamten dann schließlich ein am Tag zuvor auf einem Parkplatz in Leonberg entwendetes Smartphone bei einem 29-Jährigen feststellen. Der staatenlose Beschuldigte wurde anschließend für die weiteren polizeilichen Maßnahmen auf die Dienststelle verbracht und muss nun mit einem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls rechnen.

