Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Gefährliche Körperverletzung am Bahnsteig - Bundespolizei sucht Zeugen

Ludwigsburg (ots)

Zu einer gefährlichen Körperverletzung zum Nachteil eines 27-Jährigen durch mehrere Täter ist es am gestrigen Montagvormittag (19.02.2024) am Ludwigsburger Bahnhof gekommen. Bisherigen Informationen zufolge soll es gegen 10:45 Uhr am Bahnsteig 2/3 zunächst zu einer verbalen Streitigkeit zwischen einem 27 Jahre alten Mann und einer fünfköpfigen Gruppe von Jugendlichen/jungen Erwachsenen gekommen sein. Nach kurzer Zeit trat einer der Täter dem Geschädigten dann offenbar von hinten in den Rücken, woraufhin dieser zu Fall kam. Im Anschluss sollen mehrere Personen aus der Gruppe auf den am Boden liegenden eingetreten und eingeschlagen haben. Schließlich zog einer der Täter ein Messer und verletzte den 27-Jährigen damit schwer. Anschließend flüchtete die Gruppe aus dem Bahnhof. Alarmierte Einsatzkräfte versorgten den Geschädigten noch vor Ort und verbrachten ihn zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Bis in den Abend hinein fanden Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen im Bereich Ludwigsburg statt. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei der wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelnden Bundespolizeiinspektion Stuttgart unter der Rufnummer +49 711 87035 0 zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell