Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart, der BPOLI Stuttgart und des PP Ludwigsburg: Festnahme wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts am Ludwigsburger Bahnhof

Ludwigsburg (ots)

Bezüglich des am vergangenen Montagvormittag (19.02.2024) vorgefallenen Angriffs (vgl. Pressemitteilung der BPOLI Stuttgart vom 20.02.2024) konnten die Einsatzkräfte nun einen 16-Jährigen Tatverdächtigen festnehmen. Am vergangenen Montagmorgen kam es zu einem versuchten Tötungsdelikt am Bahnsteig 2/3 des Ludwigsburger Bahnhofs. So wurde ein 27-Jähriger durch eine fünfköpfige Gruppe unter anderem mit einem Messer lebensgefährlich verletzt. Noch am selben Tag konnten die Einsatzkräfte der Landes- und Bundespolizei durch Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen wichtige Hinweise und Erkenntnisse gewinnen und Zeugen ermitteln. Zudem konnte am Montagabend (19.02.2024) gegen 21:00 Uhr ein 16 Jahre alter Tatverdächtiger im Rahmen der Fahndung im Bereich Ditzingen festgestellt und vorläufig festgenommen werden. Der Jugendliche wurde am darauffolgenden Dienstag (20.02.2024) der zuständigen Haftrichterin vorgeführt, welche den von der Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragten Untersuchungshaftbefehl in Vollzug setzte. Der 16-Jährige wurde daraufhin noch am gleichen Tag in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen zu dem Vorfall dauern an und wurden von der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg übernommen.

