Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (519/2023) Nach Suche: 36-jähriger Schwimmer leblos aus Kiessee bei Klein Schneen geborgen

Göttingen (ots)

Gemeinde Friedland, Ortsteil Klein Schneen, Kiessee nahe der K 27 Sonntag, 22. Oktober 2023, gegen 13.30 Uhr

KLEIN SCHNEEN (jk) - Rettungskräfte haben am frühen Sonntagnachmittag (22.10.23) in einem Kiessee bei Klein Schneen (Landkreis Göttingen) nach einem vermissten Schwimmer gesucht. Taucher der Rettungsstaffel Northeim fanden den leblosen Körper des 36-Jährigen etwa gegen 14.40 Uhr auf dem Grund des Gewässers und brachten ihn an Land. Sofort einleitete Wiederbelebungsmaßnahmen verliefen erfolglos. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die Todesursache ist unbekannt. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen bislang nicht vor.

Zeugen hatten gegen 13.30 Uhr die Hilferufe des Schwimmers gehört und die Rettungskräfte alarmiert. Ein Angler begab sich sofort selbst in den See, um nach dem inzwischen Untergegangenen zu suchen. Ohne Erfolg. Um den Vermissten zu finden, suchte die Feuerwehr das Wasser auch von einem Boot aus ab. Rettungstaucher entdeckten schließlich den Körper des Mannes etwa 50 Meter vom Ufer entfernt auf dem Grund des Sees.

An der umfangreichen Suchaktion am Sonntagnachmittag waren rund 60 Kameraden der umliegenden Freiwilligen Ortsfeuerwehren beteiligt.

