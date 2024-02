Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Bundespolizisten beleidigt und bespuckt

Ulm (ots)

Ulm: Gestern Morgen (22.02.2024) beleidigte ein 28 Jahre alter Mann am Hauptbahnhof Ulm die eingesetzten Beamten der Bundespolizei und spuckte mehrfach in deren Richtung. Bisherigen Erkenntnissen zufolge, ereignete sich der Vorfall gegen 08:00 Uhr am Bahnsteig 8 des Ulmer Hauptbahnhofs. Hier soll der marokkanische Staatsangehörige die Einsatzkräfte bei einer Polizeikontrolle zunächst beleidigt und anschließend mehrfach in ihrer Richtung auf den Boden gespuckt haben. Der Grund für die polizeilichen Maßnahmen war, dass der Tatverdächtige offenbar ohne erforderlichen Fahrschein mit dem Zug von Heidenheim nach Ulm fuhr. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Beleidigung und des Erschleichens von Leistungen dauern an.

