Am Donnerstag führte die Polizei bei Altheim Geschwindigkeitsmessungen durch.

Am späten Nachmittag kontrollierte die Polizei den Verkehr zwischen Altheim und Ringingen. Während der knapp eineinhalbstündigen Kontrolle ertappte die Polizei insgesamt 12 Autofahrer, die bei erlaubten 70 km/h zu schnell fuhren. Die angehaltenen Autofahrer fuhren zwischen 23 und 47 km/h zu schnell. Drei von ihnen droht neben hohen Bußgeldern auch ein Fahrverbot. So wie ein 59-Jähriger mit seinem Citroen. Dieser fuhr 47 km/h zu schnell. Neben einem Bußgeld von mindestens 320 Euro, muss er mit zwei Punkten in Flensburg und einem einmonatigen Fahrverbot rechen.

Die Polizei weist darauf hin, dass zu schnelles Fahren nach wie vor eine der Hauptunfallursachen ist. Unfälle mit überhöhter Geschwindigkeit haben oft schwerwiegende Folgen. Um die Sicherheit im Verkehr zu erhöhen führt die Polizei ihre Geschwindigkeitskontrollen durch. Damit alle sicher ankommen rät die Polizei: Runter vom Gas! Überschätzen Sie nicht die eigenen Fähigkeiten und rechnen Sie auch mit Fehlern von anderen!

