POL-BO: Öffentlichkeitsfahndung: Wer kennt diese beiden Männer?

Bochum (ots) - Ein elfjähriges Mädchen aus Bochum ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen, 10. Januar, in Bochum-Wattenscheid leicht verletzt worden. Gegen 7.45 Uhr war eine 45-jährige Bochumerin mit ihrem Pkw auf der Propst-Hellmich-Promenade in Richtung Bahnhofstraße unterwegs. In Höhe der Hausnummer 4 kam es zur Kollision mit einer Elfjährigen, die nach ...

