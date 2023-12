POL-FR: Zell im Wiesental: Versuchter Wohnungseinbruch - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots) - In Todtnauberg versuchte ein Unbekannter in dem Zeitraum zwischen Montag, 18.12.2023 bis Dienstag, 26.12.2023, die Hauseingangstür eines Ferienhauses in der Kreuzmattstraße aufzuhebeln. Der Unbekannte gelangte nicht in das Haus. Die Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat Lörrach übernommen und bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen ...

