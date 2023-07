Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Sexuelle Belästigung am Chemnitzer Hauptbahnhof

Chemnitz (ots)

Am 14.07.2023 gegen 15:50 Uhr stellte eine Streife der Bundespolizei auf dem Hauptbahnhof Chemnitz ein 14-jähriges Mädchen fest. Sie weinte und war emotional sehr aufgelöst.

Die Einsatzkräfte sprachen das Mädchen an, welches daraufhin äußerte soeben von einer männlichen Person angefasst worden zu sein. Sie habe auf dem Plateau oberhalb des Bahnsteiges 1 gesessen, als sie von einer unbekannten männlichen Person angesprochen wurde. Er habe sich neben sie gesetzt und sie unsittlich an der Brust, den Oberschenkeln und Intimbereich berührt. Um Hilfe zu holen sei sie aufgestanden und in den Bahnhof gerannt.

Aufgrund der von ihr abgegebenen Personenbeschreibung konnte eine weitere Streife den Beschuldigten wenig später auf dem Bahnsteig 7/8 feststellen. Bei Erkennen der Streife wollte der 23-jährige Afghane flüchten, was jedoch nicht gelang. Er wurde vorläufig festgenommen und zur weiteren polizeilichen Bearbeitung ins Revier Chemnitz Hauptbahnhof verbracht.

Gegen den 23-Jährigen wurde Anzeige wegen sexueller Belästigung er-stattet. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er auf freien Fuß gesetzt. Die 14-Jährige wurde an einen Erziehungsberechtigten übergeben.

Zuständigkeitshalber wurde der Sachverhalt zur Endbearbeitung an die Landespolizei übergeben.

