BPOLI C: Mehrere unerlaubt Eingereiste nach Bürgerhinweisen festgestellt

Chemnitz (ots) - Am 8. Juli 2023 gegen 00:30 Uhr stellte eine Streife der Bundespolizei im Chemnitzer Hauptbahnhof einen 24-jährigen libyschen Staatsangehörigen fest, welcher im Bahnhof nächtigen wollte. Im Rahmen der polizeilichen Kontrolle konnten in seiner mitgeführten Tasche zwei Cliptütchen mit einer geringen Menge Marihuana festgestellt werden. Daraufhin wurde er zur weiteren Bearbeitung in die Diensträume der ...

mehr