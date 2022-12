Reinheim (ots) - Mehrere Gartenhütten in einer Kleingartenanlage im "Teichweg" rückten im Zeitraum zwischen Mittwoch (28.12.) und Freitag (30.12.) in das Visier unbekannter Krimineller. Ersten Ermittlungen zufolge machten sie sich an vier Gartenhütten zu schaffen. Entwendet haben die ungebetenen Gäste nach jetzigem Stand nichts, woraufhin sie das Weite suchten. ...

mehr