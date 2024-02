POL-HS: Einbruch in Kirchengebäude

Wassenberg (ots) - Eine 33-jährige Frau bot einen Artikel im Internetportal "Kleinanzeigen" an. Daraufhin meldete sich eine ihr unbekannte Frau die angab, Interesse an dem Erwerb des Artikels zu haben. Sie habe versucht, per Paypal zu zahlen, was ihr jedoch nicht gelungen sei. Die Wassenbergerin erhielt daraufhin eine Mail mit einem Link, mit dem sie die Zahlung freigeben solle. Nachdem die 33-Jährige ihre Bankdaten ...

mehr