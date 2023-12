Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbrecher im Schönheitssalon

Gera (ots)

Gera: Vermutlich gelangten sie über die rückwärtige Seites ins Innere des Geschäftshauses - gemeint sind die Einbrecher, welche am vergangenem Wochenende (09.12.2023 - 10.12.2023) gewaltsam in einen Schönheitssalon in der Fasaneriestraße in Gera einbrachen. Im dem Salon selbst durchwühlten die Täter Schränke und Regale und stahlen schließlich aufgefundenes Bargeld und diverse Kosmetikartikel. Die Kripo in Gera ermittelt nun dazu (Bezugsnummer 0321880/2023) und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel. 0365 / 8234-1465 entgegen. (RK)

