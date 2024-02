POL-HS: Kleinkraftrad Aprilia entwendet

Wegberg (ots) - In der Nacht zu Mittwoch (31. Januar) drangen unbekannte Täter in ein Geschäft an der Straße Siemensweg ein. Sie öffneten gewaltsam ein Fenster und drangen so ins Gebäude ein. Was sie entwendeten, wird zurzeit ermittelt. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

